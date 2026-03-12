Çin'de Etnik Birliği Güçlendiren Yasa Kabul Edildi - Son Dakika
Çin'de Etnik Birliği Güçlendiren Yasa Kabul Edildi

12.03.2026 20:58
Çin, etnik azınlıkların ulusal aidiyetini güçlendiren Etnik Birliği Yasası'nı kabul etti.

Çin'de etnik azınlıklara ulusal aidiyet için birlik olma ve ortak topluluk hissini güçlendirme misyonu yükleyen bir yasa kabul edildi.

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), yıllık genel kurul toplantısının bugün yapılan kapanış oturumunda Etnik Birliği ve İlerlemeyi Teşvik Yasası'nı oylayarak kabul etti.

Meclisteki 2 bin 756 delegenin lehte oyuna karşı 3 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edilen yasa, azınlık topluluklarının Çin ulusal aidiyeti ile daha güçlü bağ kurmasını talep eden fikirleri yasal bir çerçeveye oturtuyor.

ÇUHK Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong, oturumda yaptığı konuşmada, yasanın Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2012'de iktidara gelmesinden bu yana etnik birlik konusunda ortaya atılan fikirleri ve kaydedilen ilerlemeleri yasal hükümlere dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Li, yasadaki tedbirlerin etnik konularla bağlantılı "büyük risklerin" ve "gizli tehlikelerin" önlenmesi ve çözülmesi için güvence sağlayacağını savundu.

Az sayıda bağlayıcı hükme sahip olan yasa, etnik azınlıklara, "Çin ulusu için ortak topluluk hissinin güçlendirilmesi" şeklinde adlandırılan bir misyonun taşıyıcısı olma görevi yüklüyor.

Etnik politikaları genel ulusal güvenlik perspektifiyle birleştiren yasa, etnik azınlıkların anaokulundan itibaren Mandarin Çincesini öğrenmesini şart koşarken "vatansever bir eğitim sisteminin" önemine işaret ediyor.

Öte yandan bayrak, marş, amblem gibi ulusal sembollerin onurunun korunmasına yönelik hükümler de yasada yer alıyor.

7 bölüm ile 60 maddeden oluşan yasa, temmuzda yürürlüğe girecek.

"Etnik birlik" ve "entegrasyon" vurgusu son dönemde arttı"

Yasanın, Pekin yönetiminin, azınlık grupların Çin ulusal aidiyeti ile daha güçlü bağ kurmasını talep eden "etnik birlik" vurgusunu artırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Tekil etnik ve dini aidiyetler yerine Çin ulusal kimliğinin öne çıkarılmasına odaklanan bu politika, etnik gruplar üzerinde devlet kontrolünü artırırken "dinin Çinlileştirilmesi" gibi kavram ve uygulamaları gündeme getiriyor.

Nüfusun hakim çoğunluğunu Han Çinlilerin oluşturduğu ülkede aralarında Uygur Türkleri, Tibet ve Moğol halklarının da olduğu, resmi olarak tanınan 56 etnik grup bulunuyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

