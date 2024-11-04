Çin'de Evlilikler Düşüyor - Son Dakika
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Çin'de Evlilikler Düşüyor

2024'ün ilk 9 ayında Çin'de yeni evlilikler %16,6 azaldı, en düşük seviyeye geriledi.

04.11.2024 21:16
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Çin'de 2024'ün ilk 9 ayında yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 azaldı.

Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, Ocak- Eylül 2024 döneminde 4,75 milyon evlilik akdi yapıldı.

Yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 düşüş kaydetti.

Yılın üçüncü çeyreğinde yalnızca 1,32 milyon evlilik akdi yapılırken 2008'den bu yana bir çeyrekteki en düşük seviyeye geriledi.

Kovid-19 salgınından daha düşük olacak

Mevcut azalma eğilimiyle yıl sonunda ülkede toplam 6,01 milyon ila 6,59 milyon yeni evlilik akdi yapılacağı öngörülüyor. Bu, 2024 yılındaki yeni evliliklerin Kovid-19 salgını sırasında 6,83 milyon yeni evliliğin kaydedildiği 2022 yılından daha düşük olacağı anlamına geliyor.

Çin'de 2023 yılı boyunca 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022 yılında kıyasla yüzde 12,4 artış kaydedilmişti. Yeni evliliklerin sayısı 2013 yılından sonra ilk kez yükselmişti.

Nüfus uzmanları, 2023'teki artışın Kovid-19 salgını döneminde ertelenen çok sayıda evliliğin salgın tedbirlerinin kaldırıldığı yıl yapılmasından kaynakladığı, 2024'te ise genel azalma eğilimine dönüldüğü değerlendirmesini yapıyor.

Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana kara nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.

Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesil evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

Kaynak: AA

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