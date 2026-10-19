Çin\'de fikri mülkiyet yatırımları yüzde 9,3 arttı, sabit varlık yatırımları azaldı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'de inovasyon odaklı sektörlere yapılan yatırımlar, toplam sabit varlık yatırımlarında süren daralmaya rağmen 2026'nın ilk üç çeyreğinde güçlü seyrini korudu.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, fikri mülkiyet ürünlerine yapılan yatırımlar ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3, yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar ise yüzde 4,9 arttı.

Özellikle bazı sektörler güçlü artış kaydetti. Bilgi hizmetlerine yapılan yatırımlar geçen yıla göre yüzde 20,2, havacılık ve uzay ekipmanları imalatına yapılan yatırımlar yüzde 12,5, elektronik ve iletişim ekipmanları imalatına yapılan yatırımlar ise yüzde 7,6 arttı.

Söz konusu sektörlerin sergilediği direnç, genel yatırım görünümüyle tezat oluşturdu. Toplam sabit varlık yatırımları, gayrimenkul sektöründeki sert düşüşün de etkisiyle ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 33,41 trilyon yuana (4,97 trilyon ABD doları) geriledi. Gayrimenkul geliştirme yatırımları hariç tutulduğunda toplam sabit varlık yatırımları yüzde 4,2 azaldı.

Alt kalemlere bakıldığında, ilk dokuz ayda altyapı yatırımları yıllık bazda yüzde 4,2, imalat yatırımları yüzde 2,1, gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 20,6 geriledi. Özel sektör yatırımları da yüzde 10,4 azaldı.