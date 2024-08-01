Çin'de Gaemi Tayfunu'nun Neden Olduğu Şiddetli Yağışlar Sonucu 30 Kişi Hayatını Kaybetti

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CHANGSHA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletine bağlı Zixing kentinde Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu 30 kişi hayatını kaybetti. Perşembe öğlen itibarıyla 35 kişiden ise haber alınamıyor.

Kentin Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin bildirdiğine göre tayfunun en fazla etkilediği sekiz ilçede yollar, elektrik ve iletişim hatları büyük ölçüde onarıldı.

Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.