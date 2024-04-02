Çin\'de Geleceğin Bilim Kenti\'nde Robotik Sanayi Parkı İnşa Ediliyor

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in kuzeyindeki Changping bölgesinde yer alan Geleceğin Bilim Kenti'nde bir robotik sanayi parkı inşa edilmeye başlandı.
Belediye yönetimi 2023 yılında "ikiz robot sanayi parkları" inşa etme planını açıklamış ve diğer parkın Beijing'in güneyindeki Yizhuang bölgesinde yer alacağını belirtmişti.
Changping bölge yönetimine göre, kentin kuzeyinde kurulacak sanayi parkı, Beijing'de ilgili sanayinin gelişimini desteklemek üzere kamu hizmeti platformları oluşturmaya ve robotik inovasyon işletmelerini teşvik etmeye odaklanacak.
Changping ekonomi ve bilişim teknolojileri bürosu, bölgenin 41 yüksekokul ve üniversiteye ev sahipliği yaptığını ve bunların robotik sektörünün ilerlemesi için sağlam yetenekler ve entelektüel destek sunabileceğini kaydetti.
Büroya göre, robotik sanayi parkının yaklaşık 56.000 metrekarelik alanı kapsayan iki sitesi şu anda yapım aşamasında. 2026 yılının ilk yarısında bu sitelerin tamamlanması ve standartlaştırılmış fabrikalar olarak işletmelere hizmet vermesi bekleniyor.
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