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Çin'de Geleceğin Bilim Kenti'nde Robotik Sanayi Parkı İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Çin'de Geleceğin Bilim Kenti'nde Robotik Sanayi Parkı İnşa Ediliyor

Çin\'de Geleceğin Bilim Kenti\'nde Robotik Sanayi Parkı İnşa Ediliyor

Çin'in başkenti Beijing'in kuzeyindeki Changping bölgesinde, Geleceğin Bilim Kenti'nde bir robotik sanayi parkı inşa edilmeye başlandı. Park, Beijing'de robotik sektörünün gelişimini desteklemek ve inovasyon işletmelerini teşvik etmek amacıyla kamu hizmeti platformları oluşturacak. Parkın tamamlanması ve işletmelere hizmet vermeye başlaması ise 2026 yılının ilk yarısında planlanıyor.

02.04.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in kuzeyindeki Changping bölgesinde yer alan Geleceğin Bilim Kenti'nde bir robotik sanayi parkı inşa edilmeye başlandı.

Belediye yönetimi 2023 yılında "ikiz robot sanayi parkları" inşa etme planını açıklamış ve diğer parkın Beijing'in güneyindeki Yizhuang bölgesinde yer alacağını belirtmişti.

Changping bölge yönetimine göre, kentin kuzeyinde kurulacak sanayi parkı, Beijing'de ilgili sanayinin gelişimini desteklemek üzere kamu hizmeti platformları oluşturmaya ve robotik inovasyon işletmelerini teşvik etmeye odaklanacak.

Changping ekonomi ve bilişim teknolojileri bürosu, bölgenin 41 yüksekokul ve üniversiteye ev sahipliği yaptığını ve bunların robotik sektörünün ilerlemesi için sağlam yetenekler ve entelektüel destek sunabileceğini kaydetti.

Büroya göre, robotik sanayi parkının yaklaşık 56.000 metrekarelik alanı kapsayan iki sitesi şu anda yapım aşamasında. 2026 yılının ilk yarısında bu sitelerin tamamlanması ve standartlaştırılmış fabrikalar olarak işletmelere hizmet vermesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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