Çin\'de Geleneksel Gıda Şirketleri Üretim Kapasitelerini Arttırıyor

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WEİHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai kentindeki bir gıda şirketinde çalışan görevli unlu mamulleri sıralıyor, 4 Ocak 2024.
Çin Yeni Ay Yılı yaklaşırken, Shandong eyaletinin Weihai kentindeki geleneksel gıda şirketleri pazar talebini karşılamak için üretim kapasitelerini arttırdı. Shandong eyaletinin doğu kesiminde halk geleneksel olarak Bahar Festivali sırasında çeşitli unlu mamullerini tüketiyor. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)
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