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Çin'de Geleneksel Gıda Şirketleri Üretim Kapasitelerini Arttırıyor - Son Dakika
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Çin'de Geleneksel Gıda Şirketleri Üretim Kapasitelerini Arttırıyor

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai kentindeki geleneksel gıda şirketleri, Çin Yeni Ay Yılı'na yaklaşırken pazar talebini karşılamak için üretim kapasitelerini arttırıyor. Halkın Bahar Festivali sırasında tükettiği çeşitli unlu mamullerine olan talep, şirketleri üretimlerini artırmaya yönlendiriyor.

Çin\'de Geleneksel Gıda Şirketleri Üretim Kapasitelerini Arttırıyor
05.01.2024 - 17:59,
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WEİHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai kentindeki bir gıda şirketinde çalışan görevli unlu mamulleri sıralıyor, 4 Ocak 2024.

Çin Yeni Ay Yılı yaklaşırken, Shandong eyaletinin Weihai kentindeki geleneksel gıda şirketleri pazar talebini karşılamak için üretim kapasitelerini arttırdı. Shandong eyaletinin doğu kesiminde halk geleneksel olarak Bahar Festivali sırasında çeşitli unlu mamullerini tüketiyor. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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