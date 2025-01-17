Çin'de Gelir Artışı 2024'te Devam Ediyor

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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle halkın geliri 2024 yılında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre ülkenin kişi başına düşen harcanabilir geliri, 2024 yılında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 5,3 artarak 41.314 yuana (yaklaşık 5.747 ABD doları) ulaştı. Fiyat faktörleri düşüldüğünde gelirdeki artış, yüzde 5,1 oranında kaydedildi.

Ülke genelinde kişi başına düşen ortalama harcanabilir gelir 2024 yılında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 5,1 artarak 34.707 yuana ulaştı.

Kırsal kesimde yaşayanların gelirleri, 2024 yılında nominal olarak yıllık yüzde 6,6 artış göstererek aynı dönemde kentsel kesimde yüzde 4,6 olan gelir artışına kıyasla daha hızlı bir büyüme kaydetti.

Öte yandan, Çin'in kişi başına tüketim harcaması 2024 yılında nominal olarak yıllık yüzde 5,3, fiyat faktörleri düşüldükten sonra ise yüzde 5,1 artarak 28.227 yuana ulaştı. Özellikle, kişi başına düşen hizmet tüketimi yüzde 7,4 artışla geçen yılki kişi başına yapılan toplam tüketim harcamasının yüzde 46,1'ini oluşturdu.

Büronun açıkladığı verilerde Çin'in GSYİH'sinin 2024 yılında yüzde 5 büyüdüğü ve yıllık hedefe ulaşıldığı görüldü.