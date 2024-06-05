Çin'de Geliştirilen Robotik Kol, Otonom Olarak Sakal Tıraşı Yapabiliyor

ÇEKİM TARİHİ: 4 Haziran 2024
UZUNLUK: 00: 00: 17
Robotik kolun çeşitli görüntüleri
Çin'in Shanghai kentindeki bir şirket tarafından geliştirilen robotik kol, otonom olarak sakal tıraşı yapabiliyor.
Basınç ve temas kuvveti değişikliklerini anında algılayarak bunlara uyum sağlayan robotik kol, sakalı kişiye zarar vermeden temiz bir şekilde tıraş ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)
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