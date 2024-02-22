Çin'de gemi köprüye çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de gemi köprüye çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Çin\'de gemi köprüye çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir gemi, bir köprünün ayağına çarparak köprünün kırılmasına neden oldu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda içinde yolcu olmayan 1 otobüsün sürücüsü, 1 motosiklet sürücüsü ve köprünün altındaki nehre düşen araçların içindeki 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.

22.02.2024 16:05
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GUANGZHOU, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde bir gemi Perşembe sabahı bir köprünün ayağına çarparak köprünün kırılmasına neden oldu. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, içinde yolcu olmayan 1 otobüsün sürücüsü, 1 motosiklet sürücüsü ve köprünün altındaki nehre düşen araçların içindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah 5.30 sularında bir konteyner gemisinin Nansha Bölgesi'ndeki Lixinsha Köprüsü'nün ayağına çarpmasıyla meydana geldi. Aralarında 1 motosikletin de bulunduğu 5 araç kazaya karıştı. Yapılan ön incelemede araçlardan ikisinin nehre, diğerlerinin ise geminin üzerine düştüğü tespit edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, tedavi için hastaneye sevk edildi. Sun Yat-sen Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi, köprüden düşen ve kemik kırığı ile yumuşak doku yaralanması geçiren 2 kişinin durumun stabil olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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