Çin'de Gezinti Helikopteri Düştü: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çin'in doğusundaki Cıciang Eyaletinde gezinti helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Suzcou şehrinde yeni açılan botanik park üzerinde uçan "Robinson R44" tipi 4 kişilik gezinti helikopteri dün öğle saatlerinde kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolden çıkan ve yaklaşık 10 metreden yere çakılan helikopter, parkta yürüyüş yapan bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Helikopterde bulunan 4 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu; sağlık durumlarının kritik olmadığı belirtildi.

Kaza, Çin'de 1 Mayıs İş Bayramı'nı takip eden tatil döneminde denk geldi.

2023 yılındaki İşçi Bayramı tatili sırasında da benzer bir olay meydana gelmişti. Aynı model bir helikopter, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da gezinti sırasında kaza yapmış, kazada helikopterin pilotu dahil 3 kişi yaşamını yitirmişti.