Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı - Son Dakika
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Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

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Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

07.05.2024 12:54
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- Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

PEKİN - Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Çin'in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesi'nde yerel saatle 13.20 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Çin basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı kaydedilirken, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Temmuz 2023'te Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletindeki bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralamıştı

Kaynak: İHA

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