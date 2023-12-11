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Çin'de Hava Kirliliği Kontrolü Ekonomiye Katkı Sağladı - Son Dakika
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Çin'de Hava Kirliliği Kontrolü Ekonomiye Katkı Sağladı

Çin'de hava kirliliğini kontrol altına alma çabaları, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağladı. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hava kalitesindeki iyileşme, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında 5 trilyon yuanlık büyümeyi beraberinde getirdi ve kentlerde 3 milyonu aşkın yeni istihdam yaratıldı.

Çin\'de Hava Kirliliği Kontrolü Ekonomiye Katkı Sağladı
11.12.2023 - 18:31,
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BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de hava kirliliğini kontrol altına alma çabalarında son yıllarda kaydedilen büyük ilerleme, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağladı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nda baş mühendis olan Liu Bingjiang, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in hava kalitesindeki iyileşmenin küresel anlamda en hızlı iyileşme olduğunu, kömür kaynaklı kirlilik sorununun ise ülke genelinde temel olarak çözüldüğünü belirtti.

Çin'de hava kirliliğini kontrol etmeye yönelik çabaların ülke genelinde yaklaşık 4 trilyon yuan (yaklaşık 562,09 milyar ABD doları) yatırım çektiğini kaydeden Liu, bu çabaların aynı zamanda ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında yaklaşık 5 trilyon yuanlık büyümeyi beraberinde getirdiğini vurguladı.

Liu, hava kalitesinin iyileştirilmesi sürecinde Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği yeni teknoloji ve ürünlerin geniş bir uygulama alanı bulduğunu, bunun da çevre koruma ekipmanı imalatı ve yeni enerjili araçlar gibi bir dizi ilgili sektörün gelişimini teşvik ettiğini söyledi.

Bakanlığa göre, Çin'in hava kalitesini iyileştirme çabaları sayesinde kentlerde 3 milyonu aşkın yeni istihdam yaratıldı.

Kaynak: Xinhua
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