Çin'de Havacılık Yetkilisine Rüşvet Davası

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong hakkında rüşvet, bilgi sızdırma ve gizli bilgileri ifşa şüphesiyle dava açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan salı günü yapılan açıklamada Liaoning eyaletine bağlı Dalian Savcılığı'nın, verilen talimat uyarınca Ulusal Denetim Komisyonu ve Liaoning Chaoyang Polis Departmanı'nın ortak soruşturmasının ardından dava açtığı belirtildi.

Tan'ın üstlendiği çeşitli görevlerde konumunu kötüye kullanarak kamu varlıklarını zimmetine geçirmek, başkalarına yasadışı menfaat sağlamak ve karşılığında yüksek meblağlarda rüşvet almakla suçlandığı bildirildi.

Kamuya açık olmayan bilgilere ulaşan Tan'ın hassas dönemlerde defalarca menkul kıymet alım satımı yaptığı ve bilgileri ticari amaçları için başkalarına aktardığı kaydedildi.

Sanığa yasal haklarını bildiren savcıların, Tan'ı sorguya çektikten sonra savunma avukatının argümanlarını dinlediği kaydedildi.

Dava, Dalian Orta Halk Mahkemesi'nde açıldı.