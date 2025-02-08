Çin'de Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı

Sıçuan eyaletindeki heyelanda 30 kişi toprak altında, 2 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma devam ediyor.

08.02.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneybatısında, Sıçuan eyaletindeki köyde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 30 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Yibin ilinin Cünlien ilçesine bağlı Cinping köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinden kopan kütle aşağı sürüklenirken 10 evi toprak altında bıraktı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, şu ana dek 2 kişiyi canlı çıkardı, toprak altında mahsur kalan en az 30 kişiye halen ulaşılamıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı mesajda olayla ilgili endişelerini dile getirerek, kayıp kişilere ulaşmak ve can kaybını en aza indirmek için her türlü çabanın gösterilmesi talimatını verdi.

Başbakan Li Çiang da olayın soruşturulmasını ve yakın çevredeki potansiyel jeolojik risklerin tespit edilmesini isteyerek, tehlike altındaki yerleşimlerin boşaltılarak yeni bir felaketin önlenmesinin gereğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Ferdi Tayfur’un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: ’Böbreğimi geri ver’ paylaşımı şoke etti Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
14:20 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum
21:35 Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir
20:49 PFDK’dan Sivasspor’a hükmen mağlubiyet kararı PFDK'dan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet kararı
20:29 Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis
20:26 Trump destekli DeFi projesi stratejik token rezervi oluşturuyor Trump destekli DeFi projesi stratejik token rezervi oluşturuyor
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
20:18 CHP’nin “Gazze yürüyüşü“ başvurusuna İstanbul Valiliği’nden izin çıkmadı CHP'nin "Gazze yürüyüşü" başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
19:17 Halk sokağa döküldü Trump’ın temsilcisi Lübnan’ı ayağa kaldırdı Halk sokağa döküldü! Trump'ın temsilcisi Lübnan'ı ayağa kaldırdı
18:50 Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
18:37 En yakınındakiler tutuklandı Şanlıurfa’da günlerdir aranan kayıp gençten korkunç son En yakınındakiler tutuklandı! Şanlıurfa'da günlerdir aranan kayıp gençten korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 17:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Heyelan: 30 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.