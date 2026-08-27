Çin\'de Heyelan: Askeri Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

CHENGDU, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Harekat Alanı Komutanlığı, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından, askeri personelin yürüteceği ortak kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere bölgeye bir ekip gönderdi.

Afet yardım çalışmalarına destek kapsamında askeri güçleri koordine edecek ekip, Batı Harekat Alanı Komutanlığı'na ait Y-20 nakliye uçağıyla perşembe sabahı bölgeye ulaştı.

İlk belirlemelere göre Gyirong'daki heyelanda perşembe sabahı itibarıyla 3 kişi hayatını kaybetti, 558 kişiden ise haber alınamıyor. Heyelan çarşamba günü meydana gelmişti.

Felaketin hemen ardından harekete geçen komutanlık, yol temizleme, afet değerlendirme, arama kurtarma operasyonları ile etkilenen sakinlerin tahliyesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak üzere bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk etti.

Koordinasyon ekibi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Silahlı Polis Kuvvetleri kurtarma birimlerinin ortak komutasını üstlenecek. Havacılık, sağlık, ulaştırma ve mühendislik birimleri, ihtiyaç duyulduğunda zamanında harekete geçebilmek için tam hazırlık halinde olacak.