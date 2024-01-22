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Çin'de heyelanda 8 can kaybı - Son Dakika
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Çin'de heyelanda 8 can kaybı

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. Heyelan nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilirken, bin kişilik arama kurtarma ekibinin ise çalışmaları sürüyor.

Çin\'de heyelanda 8 can kaybı
22.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:06
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- Çin'de heyelanda 8 can kaybı

PEKİN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrine bağlı Zhenxiong ilçesinde meydana gelen heyelanda 18 evle birlikte en az 47 kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdürülmesi talimatı vermesiyle hız kazanan çalışmalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Ayrıca, 2 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Heyelan nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilirken, bin kişilik arama kurtarma ekibinin ise çalışmaları sürüyor.

Çin'in dağlık bölgelerinde heyelan ve sel gibi afetler sık sık görülürken, Zhenxiong'da 2013 yılında meydana gelen heyelanda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
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