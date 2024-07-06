Çin'de Hortum Felaketinde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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JİNAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Heze kentinde etkili olan hortumlarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cuma günü öğleden sonra Dongming ilçesi ile Juancheng ilçesinde yaşanan hortumlarda 88 kişi yaralandı. Heze Acil Durum Yönetim Bürosu, bu kişilerden beşinin tıbbi tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybettiğini teyit etti.

Ön incelemelere göre toplam 2.820 ev, 4.060 hektar tarım alanı ve 48 elektrik hattı hasar gördü.

Gece boyu süren onarım çalışmaları sayesinde yerel yollar, iletişim, su ve enerji temini büyük oranda eski haline döndürülürken yerel kurtarma görevlileri etkilenen insanları tahliye edip yeni yerlere yerleştiriyor. Bölge sakinlerinin evleri ile altyapıda meydana gelen hasara ilişkin kapsamlı bir tarama yapmak üzere bir görev gücü bölgeye sevk edildi.

Ulusal İklim Merkezi'nin verilerine göre Shandong'da her yıl ortalama 1,5 hortum görülüyor.