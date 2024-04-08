Çin'de İnsansız Çeltik Çiftliği Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'de İnsansız Çeltik Çiftliği Faaliyete Geçti

Çin\'de İnsansız Çeltik Çiftliği Faaliyete Geçti

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guigang kentinde insansız bir çeltik çiftliği resmi olarak faaliyete başladı. Bu çiftlik, bölgenin tarımsal modernleşme çabalarında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Çiftlikte kullanılan akıllı yönetim ve kontrol platformları sayesinde tarımsal üretim iyileştirilirken, işçilik maliyetleri düşürülüyor ve tarım makinesi işçilerinin eğitim ihtiyacı azaltılıyor. Ayrıca, Guangxi'nin çeşitli bölgelerinde kullanılan modern makinelerle tarımsal üretim de artırılıyor. Pingnan ilçesindeki bir çeltik üretim merkezindeki teknisyenlerin rehberliğiyle 22.000 çiftçiye ileri makineleşme teknolojisi benimsenerek 30.000 hektardan büyük alanda çeltik ekimi yapıldı ve 3,2 milyon yuanlık gelir artışı sağlandı.

08.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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ÇEKİM TARİHİ: 7 Nisan 2024

1. İnsansız çeltik tarımından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guigang kentinde insansız bir çeltik çiftliği resmi olarak faaliyete başladı.

Çiftlik, bölgenin tarımsal modernleşme çabalarında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

"Tarım makinelerine gerçek zamanlı bir dinamik konumlandırma platformu kurmak ve akıllı yönetim ve kontrol platformunda operasyon yörüngesini ayarlamak suretiyle konumlandırmadaki hata payını santimetrelerle sınırlandırılabiliyor ve böylece tarımsal üretimi iyileştiriyoruz. Droneları kontrol etmek, insansız tarımı gerçekleştirmek, işçilik maliyetlerini düşürmek ve tarım makinesi işçilerinin eğitim ihtiyacını azaltmak için akıllı yönetim ve kontrol platformları inşa ettik."

Modern makineler Guangxi'nin çeşitli bölgelerinde tarımsal üretimi de artırıyor.

Pingnan ilçesindeki bir çeltik üretim merkezindeki teknisyenler, ileri makineleşme teknolojisini benimsemeleri yönünde 22.000 çiftçiye başarılı şekilde rehberlik etti. Bu sayede 30.000 hektardan büyük alanda çeltik ekimi yapılarak 3,2 milyon yuanı (yaklaşık 442.240 ABD doları) aşkın gelir artışı sağlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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