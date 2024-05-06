Çin'de İşçi Bayramı tatilinin son gününde yolcu seyahatlerinde artış yaşandı
Çin'de beş günlük İşçi Bayramı tatilinin son günü olan Pazar günü, yolcu seyahatlerinde artış görüldü. Tatilin son gününde, insanlar ailelerini ziyaret etmek veya turistik bölgelere gitmek için seyahat etti. Bu durum, ülke genelinde ulaşım sektöründe yoğunluğa neden oldu.
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6.05.2024 14:43:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de İşçi Bayramı tatilinin son gününde yolcu seyahatlerinde artış yaşandı - Son Dakika
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