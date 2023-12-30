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Çin'de Kamu Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticilerine Meclis Üyeliği Sonlandırıldı - Son Dakika
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Çin'de Kamu Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticilerine Meclis Üyeliği Sonlandırıldı

Çin'in kamuya ait uzay ve savunma sanayi şirketlerinden üç üst düzey yöneticinin, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'ndaki üyeliklerine son verildi. Karar, yolsuzluk soruşturmalarının ardından bazı üst düzey ordu mensuplarının görevden alınmaları ve yasama meclisi üyeliğinden çıkarılmalarıyla aynı zamana denk gelmesiyle dikkat çekti. Bu tasfiyeler, ordudaki yolsuzluk soruşturmalarının sivil sanayi kuruluşlarına yayılacağı işaretini veriyor.

Çin\'de Kamu Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticilerine Meclis Üyeliği Sonlandırıldı
30.12.2023 - 13:11,  Güncelleme: 13:14
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Çin'in kamuya ait uzay ve savunma sanayi şirketlerinden üç üst düzey yöneticinin, danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansındaki (ÇHSDK) üyeliklerine son verildiği bildirildi.

ÇHSDK Başkanlık Divanı, bu hafta yaptığı toplantıda, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) Yönetim Kurulu Başkanı Vu Yanşıng, Çin Ordu Donatım Endüstrileri Grubuna bağlı Çin Kuzey Endüstrisi Şirketi (NORINCO) Yönetim Kurulu Başkanı Liu Şıçüen ve Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketi (CASIC) Genel Müdür Yardımcısı Vang Çangçing'in meclis üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi.

Yöneticilerin üyeliklerinin sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmezken kararın, Çin Halk Kurutuluş Ordusunun (ÇHKO) söz konusu şirketlerle yakın işbirliği yapan Roket Kuvvetleri ve Donanım Geliştirme Dairesi'ndeki yolsuzluk soruşturmalarının ardından bazı üst düzey ordu mensuplarının görevden alınmaları ve yasama meclisi üyeliğinden çıkarılmalarıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

Yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) Merkez Komitesi, bu hafta yaptığı oturumun ardından, aralarında Roket Kuvvetlerinin eski komutan ve komutan yardımcılarının olduğu 9 generali meclis üyeliğinden çıkarmıştı.

Yasama ve danışma meclisindeki tasfiyeler, orduda başlayan yolsuzluk soruşturmalarının sivil sanayi kuruluşlarına yayılacak şekilde genişleyebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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