Çin'de kamyonun otobüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

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NANJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nantong kentinde Cuma günü bir kamyonun öğrencileri taşıyan bir otobüse çarpması sonucu sekiz kişi yaralandı.

Kentteki kamu güvenliği bürosuna göre kaza, Cuma günü saat 12.55 civarında meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir kişinin durumunun kritik, bir diğer kişinin ağır, diğer altı kişinin ise hafif yaralı olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.