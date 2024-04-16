Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Arttı

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, kategorilere bakıldığında imalat sektörünün üretimi yüzde 6,7 oranında artarken, yüksek teknolojili imalat sektörü ise 2023'ün dördüncü çeyreğine kıyasla 2,6 puan hızlanarak yüzde 7,5'lik bir büyüme kaydetti.

Mart ayında katma değerli sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında arttı.

Ocak-Şubat döneminde ülke genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının toplam karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artarak 914,1 milyar yuan (yaklaşık 128,7 milyar ABD doları) oldu.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Salı günü açıklanan veriler ayrıca, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını gösterdi.