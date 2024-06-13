Çin'de keşfedilen antik gemi enkazlarından 900'den fazla kültürel kalıntı çıkarıldı - Son Dakika
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Çin'de keşfedilen antik gemi enkazlarından 900'den fazla kültürel kalıntı çıkarıldı

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından 900'ü aşkın kültürel kalıntı çıkarıldığını duyurdu. Kazı çalışmaları, araştırma enstitüleri ve yerel bir müze tarafından ortaklaşa yürütüldü. Çıkarılan kalıntılar, Çinlilerin atalarının Güney Çin Denizi'nde gelişim kaydettiği ve denizi kullandığına dair kanıtlar sunuyor.

13.06.2024 18:11
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HAİKOU, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından 900'ü aşkın kültürel kalıntı çıkarıldığını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde Perşembe günü düzenlenen basın toplantısına göre, 2023-2024 tarihinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, araştırma enstitüleri ve yerel bir müze tarafından ortaklaşa yürütüldü.

1 numaralı gemi enkazından porselen, çömlek parçaları ve bakır sikkeler gibi 890 parça kalıntı çıkarılırken, 2 numaralı gemi enkazından ise kereste, porselen ve çömlek ürünleri, deniz salyangozu ve geyik boynuzu gibi 38 antik parçalar çıkarıldı.

Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminden kalma iki antik gemi enkazı, Ekim 2022'de Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacı yakınlarında, yaklaşık 1.500 metre derinlikte keşfedilmişti.

İdare Başkan Yardımcısı Guan Qiang söz konusu keşfin, Çinlilerin atalarının Güney Çin Denizi'nde gelişim kaydettiği, denizi kullandığı ve burada seyahat ettiğine yönelik kanıt sağladığını, ayrıca iki enkazın da antik Deniz İpek Yolu hattında gerçekleşen ticarete ve kültürel etkileşimlere dair önemli tanıklar olduğunu söyledi.

Guan, Çin'in derin deniz bilim ve teknolojisiyle su altı arkeolojisini bir araya getiren arkeolojik incelemenin, ülkenin derin deniz arkeolojisinde dünya standartlarındaki başarısını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de keşfedilen antik gemi enkazlarından 900'den fazla kültürel kalıntı çıkarıldı - Son Dakika

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