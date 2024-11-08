Çin'de Kimyasal Kaçakçılık Operasyonu

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin polisinin ABD kolluk yetkilileriyle işbirliği içinde bir kimyasal kaçakçılığı davasını soruşturduğunu söyledi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinde polisin, ABD'li yetkililerin verdiği ipuçlarına göre davayı soruşturduğu kaydedilerek şüphelilerin, kimyasallara ilişkin düzenlemelerdeki farkları kötüye kullandığı ve sınır ötesi kaçakçılık ve yasadışı döviz işlemlerine ilişkin faaliyetlere karıştığı belirtildi.

Açıklamada aralarında Gao soyadlı 38 yaşında bir adamın da bulunduğu 4 kişinin yakalandığı ve Gao'nun işlettiği şirketin faaliyetlerine son verildiği ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.