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Çin'de kömür madeni kazasında 12 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de kömür madeni kazasında 12 işçi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletindeki bir kömür madeninde taşıma vagonunun raydan çıkması sonucu 12 işçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin\'de kömür madeni kazasında 12 işçi hayatını kaybetti
21.12.2023 - 14:53,  Güncelleme: 14:53
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde, kömür madeninde taşıma vagonunun raydan çıkması sonucu 12 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kaza, Cişi şehrindeki Kunyüen maden ocağında dün öğle saatlerinde meydana geldi.

İşçileri taşıyan vagonun raydan çıkarak devrilmesiyle 12 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölümlü maden kazaları

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

Heylongciang eyaletindeki kaza, ülkede bu yıl yaşanan ilk maden kazası değil.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki açık kömür madeninde, 22 Şubat'ta madenin bir kısmı çökmüş, toprak altında kalan 5 işçi ölmüştü.

Sıçuan eyaletinde, 27 Şubat'ta maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybederken, Şaanşi eyaletindeki kömür madeninde 21 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti.

Guicou eyaletindeki kömür madeninde ise 20 Ekim'de yangın çıkmış, yaralanan 16 işçi kurtarılamamıştı.

Şansi eyaletindeki madende de, 14 Aralık'ta yer altı ambarının çökmesi sonucu 3 işçi göçük altında can vermişti.

Kaynak: AA
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