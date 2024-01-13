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Çin'de Kömür Madeni Patlamasında 10 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Kömür Madeni Patlamasında 10 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'in Hınan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 10 işçi hayatını kaybetti. Patlama sırasında madende bulunan diğer işçiler güvenli bir şekilde çıkarılırken, 6 işçi ise hala kayıp durumda. Çin'deki kömür madeni işletmelerinde güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olması ve eski altyapı nedeniyle kazalar sık sık yaşanmaktadır.

Çin\'de Kömür Madeni Patlamasında 10 İşçi Hayatını Kaybetti
13.01.2024 - 11:57,
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Çin'in Hınan eyaletinde kömür madeninde gaz patlaması sonucu 10 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Pingdingşan şehrindeki Tienan Kömür İşletmesine ait madende dün öğle saatlerinde gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 425 işçiden 10'u hayatını kaybederken, 6 işçinin kayıp olduğu belirtildi.

Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

Kaynak: AA
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