Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte Yavaşladı

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentinde ticari konut fiyatlarındaki düşüş ekimde bir önceki aya göre genel olarak ılımlı yavaşlama gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yayımladığı verilere göre ülkenin birinci kademe kentleri olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatlarında bir önceki ay yüzde 0,5 olan düşüş oranı, ekim ayında yüzde 0,2 olarak gerçekleşerek hafif gerileme sergiledi.

Birinci kademe şehirlerdeki ikinci el konut fiyatlarında ise ekim ayında görülen yüzde 0,4 artışla, bir önceki ayki yüzde 1,2'lik düşüş tersine döndü ve son 13 ayın ilk artışı kaydedildi.

Öte yandan ikinci ve üçüncü kademe kentlerde, ekim ayında hem yeni hem de ikinci el konut fiyatlarında daha az düşüş görüldü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Wang Zhonghua, "Çin şehirlerindeki konut fiyatlarının aylık bazda daha yavaş yükselmesi ve düşmesi nedeniyle emlak piyasası beklentileri ekimde daha da iyileşti" dedi.