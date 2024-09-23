Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir köprüde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, sabah saatlerinde Cucou şehrindeki Lusong Köprüsü'nde seyreden otomobil, bir taksinin arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen araçlara çarptı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Köprüde Zincirleme Kaza: 6 Ölü - Son Dakika
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