Çin'de Maden Patlaması: 82 Ölü
Çin'de Maden Patlaması: 82 Ölü

23.05.2026 10:35
Şansi eyaletindeki kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi, çok sayıda yaralı ve kayıp var.

(ANKARA) - Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin devlet medyasına göre patlama, Tongzhou Group tarafından işletilen Liushenyu Kömür Madeni'nde dün akşam yerel saatle 19.29'da meydana geldi. Olay sırasında madende 247 işçinin görev yaptığı belirtildi.

Bölgeye yüzlerce kurtarma görevlisi sevk edilirken, 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, olayın ardından yaralıların tedavisi ve madende mahsur kalanların bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu. Xi ayrıca kazanın nedeninin araştırıldığını ve sorumluların hesap vereceğini kaydetti.

Devlet medyası, maden işletmesinden sorumlu yetkililerin gözaltına alındığını duyurdu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, madendeki karbon monoksit seviyelerinin "limitleri aştığının" tespit edildiği belirtildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın kurtarma çalışmalarına destek için altı ekipten oluşan toplam 345 personeli bölgeye gönderdiği kaydedildi.

Şansi eyaleti, Çin'in en önemli kömür üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Son yıllarda güvenlik standartları artırılmış olsa da ülkede ölümcül maden kazaları yaşanmaya devam ediyor. 2023 yılında Çin'in kuzeyindeki özerk bir bölge olan İç Moğolistan'daki bir açık ocak kömür madeninde meydana gelen çökmede 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

