Çin'de Maden Patlaması Soruşturması Başlatıldı

28.05.2026 09:09
Çin, Şanşi eyaletinde 82 işçinin ölümüne neden olan maden patlaması için özel heyet oluşturdu.

Çin Devlet Konseyi, 22 Mayıs'ta Şanşi eyaletindeki Liuşınyü Kömür Madeni'nde 82 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayı soruşturmak üzere özel heyet oluşturdu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, yaptığı toplantıda ülkede son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazasını soruşturmak üzere ilgili bakanlıklar ve hükümet organlarının öncülük ettiği özel heyetin oluşturulmasına karar verdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tüm Çin İşçi Sendikaları Federasyonu, Ulusal Enerji İdaresi, Ulusal Maden Güvenliği İdaresi ve eyalet yönetiminden temsilcilerin yer aldığı heyet, facianın sebeplerinin yanı sıra yerel yönetimin, denetim kurumlarının ve işletmeci şirketin sorumlulukları hakkında detaylı ve kapsamlı soruşturma yürütecek.

Heyetin yürüteceği soruşturma sonucunda sorumluların ilgili yasa ve düzenlemeler uyarınca cezalandırılacakları belirtildi.

Şanşi eyaletinin Çangcı iline bağlı Çinyüen ilçesindeki Liuşınyü Kömür Madeni'nde 22 Mayıs'ta meydana gelen patlamada 82 işçi hayatını kaybetmiş, 128 işçi yaralanmış, 2 işçi kaybolmuştu.

Son yılların en büyük maden faciası

Kömür madenindeki patlama, ülkede son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazası olarak kayıtlara geçmişti.

Kazanın ardından yürütülen ön soruşturmada ihmallerinin bulunduğu tespit edilen, aralarında işletmeci şirket Shanxi Tongzhou Grup'un kontrolörleri, sorumlu yetkilileri ve bağlantı personelinin olduğu bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Çangcı Enerji Bürosunun kayıtlarına göre, yılda 1,2 milyon ton kömür üreten Liuşınyü Kömür Madeni, metan gazı yoğunluğunun tehlikeli seviyede bulunduğu "yüksek gaz madeni" olarak sınıflandırılıyor. İş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle geçen yıl iki idari ceza alan şirketin, madendeki tehlikeli gazların kontrolünde ihmalinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Çin'de altyapının eski, iş güvenliği düzenlemelerinin yetersiz kaldığı kömür ocakları ve maden işletmelerinde son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da ölümlü kazalar oluyor.

Sanayisinin enerji kaynağı büyük ölçüde iç piyasada üretilen kömüre dayanan ülkede özellikle altyapının eski, denetimlerin eksik olduğu taşra işletmelerinde çok sayıda can kaybına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

