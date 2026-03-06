Çin'de Mali Harcamalar Rekor Levelde - Son Dakika
Çin'de Mali Harcamalar Rekor Levelde

06.03.2026 18:15
Çin Maliye Bakanı, toplam mali harcamaların 2026'da 30 trilyon yuana ulaşacağını duyurdu.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, tahsis edilecek mali fonların, toplam harcama, yeni devlet tahvilleri ihracı ölçeği ve merkezi hükümetin yerel yönetimlere transfer ödemeleri açısından rekor seviyelere ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Lan cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin toplam mali harcamalarının 2026 yılında ilk kez 30 trilyon yuanı (yaklaşık 4,35 trilyon ABD doları) aşmasının, yeni devlet tahvilleri ihracı ölçeğininse 11,89 trilyon yuan ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Merkezi hükümetin yerel yönetimlere yaptığı transferlerin toplam tutarının bu yıl 10,42 trilyon yuana ulaşmasının beklendiğini ifade eden Lan, söz konusu önlemin yerel yönetimlerin mali kapasitesini daha da artıracağını vurguladı.

Yüksek kaliteli kalkınmanın kilit önemdeki alanlarına ve kritik sektörlerine daha fazla fon ayrılacağını belirten Lan, bu yıl bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemek üzere önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla yaklaşık 1,3 trilyon yuan tutarında mali fon tahsis edileceğini söyledi. Lan, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam, sağlık ve konut alanlarında yapılacak toplam harcamanın ise 12,4 trilyon yuanı aşmasının beklendiğini kaydetti.

Lan, yurtiçi talebi artırmak için merkezi hükümetin bu yıl özel yatırımların desteklenmesi ve tüketici harcamalarının artırılması amacıyla geliştirilecek koordineli mali ve finansal politikalar paketine 100 milyar yuan ayıracağını söyledi.

Yetkililerin halk için finansman sağlamak amacıyla "kemer sıkmaya devam edeceklerini" ifade eden Lan, bu çerçevede merkezi hükümetin yıl içerisinde yurtdışına yapılacak resmi ziyaretler, resmi araçlar ve resmi ağırlamalara yapılacak harcamaları en az yüzde 7 oranında, konferans ve eğitim harcamalarını ise yüzde 10 oranında azaltacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Maliye, Finans, Güncel, Son Dakika

