Çin\'de Montaj Hattında Çalışan İnsani Robotun Görüntüleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi karavanda ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi'nde yaşayan Feridun Tamur (68), park ettiği karavanda ölü bulundu. Diğer karavancılar tarafından durum polise bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tamur'un daha önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.