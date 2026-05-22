Çin'de Nesli Tükenen Türlerde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Nesli Tükenen Türlerde Artış

Çin\'de Nesli Tükenen Türlerde Artış
22.05.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin popülasyonlarında istikrarlı bir artış gördü.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yaban hayatından görüntüler

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkelerinden biri olan Çin'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yaban hayatındaki popülasyonlarında son yıllarda istikrarlı bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkelerinden biri olan Çin'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yaban hayatındaki popülasyonlarında son yıllarda istikrarlı bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

İdareden cuma günü 2026 Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, ülke genelinde nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 200'den fazla yabani hayvan türünün yeniden çoğalma sürecine girdiği, nesli tükenmekte olan 100'den fazla yabani bitki türünün ise acil koruma altına alındığı belirtildi.

Veriler, karada yaşayan yaklaşık 3.100 omurgalı hayvan türü ile 39.000'den fazla yüksek yapılı bitki türüne ev sahipliği yapan Çin'in, biyoçeşitlilik alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Nesli Tükenen Türlerde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:33:13. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de Nesli Tükenen Türlerde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.