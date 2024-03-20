Çin'de otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

TAİYUAN, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde Salı günü meydana gelen otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.
Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, yolcu otobüsü Shanxi eyaletinde bulunan Hohhot-Beihai otoyolu üzerindeki bir tünelin duvarına çarptı.
Kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
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Adana'da banka çıkışında takip ettikleri kişinin otomobilinden 270 bin TL çalan iki hırsız, operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı. Kazada, 8'i öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Ayrıca, Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi ve Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet ile görüştü. Görüşmede, sanayide yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını ve yanlışlıkların olduğunu belirtti. Soydan, Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret ederek sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini söyledi.
Marmara Denizi'nde saat 09.21'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yalova'nın 2,42 kilometre açığında tespit edildi. Deprem, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Eldivan, konuklarla sohbet ederek kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve yaşlılara hak ettikleri ilgi ve saygıyı göstermenin önemine vurgu yaptı. 'Kuşaklar Arası Buluşmalar' projesi kapsamında çocuklar da yaşlılarla bir araya getirildi. Yemek sonrası Vali Eldivan, yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutlayarak katılımcılara teşekkür etti. Programa Vali Eldivan'ın yanı sıra diğer ilçe yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu yolu kapatan yağışlar, köy sakinlerini de mahsur bıraktı. Özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
Edirne'de bulunan 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon kapsamındaki temizlik ve kazı çalışmaları hızla ilerliyor. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Hamamın içindeki temizlik tamamlandı ve kubbelerde dolgu kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, hamamın çevresindeki toprak tesviye çalışmaları devam ediyor. Erkekler kısmında temel izlerine ulaşılan hamamın kadınlar kısmındaki kazı çalışmaları da sürüyor. 1422 yılında inşa edilen hamam, Tunca Nehri kıyısında yer alıyor ve orijinal duvarlarıyla hala ayakta duruyor. Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte külliye halinde bulunan hamam, Rus işgalinin ardından kapatılmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderliğini yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini ve 109 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız tabancalar, eroin, metamfetamin, esrar, bonzai, kokain, uyuşturucu haplar, şarjörler ve Türk Lirası ele geçirildi.
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