Çin'de otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yaşlılar Haftası'nda yaşlılarla iftar yemeğinde buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Eldivan, konuklarla sohbet ederek kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve yaşlılara hak ettikleri ilgi ve saygıyı göstermenin önemine vurgu yaptı. 'Kuşaklar Arası Buluşmalar' projesi kapsamında çocuklar da yaşlılarla bir araya getirildi. Yemek sonrası Vali Eldivan, yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutlayarak katılımcılara teşekkür etti. Programa Vali Eldivan'ın yanı sıra diğer ilçe yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı.