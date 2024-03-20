Çin'de otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Shanxi eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 14 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü bir tünelin duvarına çarptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi ve kazanın nedeni araştırılıyor.

20.03.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
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TAİYUAN, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde Salı günü meydana gelen otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, yolcu otobüsü Shanxi eyaletinde bulunan Hohhot-Beihai otoyolu üzerindeki bir tünelin duvarına çarptı.

Kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de otobüs kazasında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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