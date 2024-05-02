Çin\'de Otoyol Çökmesi: Ölü Sayısı 36\'ya Yükseldi

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GUANGZHOU, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Çarşamba sabahı erken saatlerde bir otoyolun bir kısmının çökmesi sonucu 23 araç yuvarlanırken, Perşembe günü saat 5.30 itibarıyla ölü sayısı 36'ya yükseldi.

Meizhou kenti yetkililerine göre 30 kişi ise hastanede tedavi görüyor ve hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Çökme, Meizhou-Dabu otoyolunda saat 2.10 civarında meydana geldi. Yetkililer göçüğün 17,9 metre uzunluğunda ve 184,3 metrekare genişliğinde bir alanı kapladığını bildirdi.

Havadan çekilen fotoğraflarda, otoyolun bir tarafının çöktüğü ve araçların yamaçtan aşağı yuvarlandığı görülüyor.

Olay sonrası çalışmalar ise devam ediyor.