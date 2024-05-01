Çin'de Otoyol Heyelanı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Otoyol Heyelanı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin\'de Otoyol Heyelanı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde meydana gelen otoyol heyelanı sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu. Olayda 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken 19 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarılan 30 kişi ise hastanelere sevk edildi. Görgü tanıkları, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini ve büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü aktardı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan çıkan dumanlar görüldü.

01.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.

Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.

Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.

Kaynak: AA

Guangdong, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Otoyol Heyelanı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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