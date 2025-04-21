Çin'de Özel İşletmeler 57 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki özel işletmelerin sayısı mart sonu itibarıyla 57 milyonu aşarak toplam işletme sayısının yüzde 92,3'üne ulaştı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı resmi verilere göre 2025'in ilk çeyreğinde Çin'de yeni kurulan özel işletmelerin sayısı geçen yıla göre yüzde 7,1 artarak 1,979 milyona yükseldi. Bu, son üç yılın ortalama büyüme oranının da aşıldığı anlamına geliyor.