Çin'de Pandaları Tehlikeye Atan Kişiye Ömür Boyu Yasak - Son Dakika
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Çin'de Pandaları Tehlikeye Atan Kişiye Ömür Boyu Yasak

Çin\'de Pandaları Tehlikeye Atan Kişiye Ömür Boyu Yasak

Çin'de bulunan panda parkına nesne atan bir ziyaretçi, pandaların zarar görmesine sebep olduğu gerekçesiyle ömür boyu parka giriş yapması yasaklandı. Pandaların ulusal değer olarak kabul edildiği ülkede, ziyaretçilerin sıkı beslenme kurallarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Pandalar, Çin'in diplomatik ilişkilerinde de önemli bir rol oynuyor.

13.02.2024 17:41
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Çin'de pandaların bulunduğu kafeslere nesne atma yasağını çiğneyen kişinin, Sichuan eyaletinde bulunan panda parkına girmesi ömür boyu yasaklandı.

Panda Üreme ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, kafese nesneler atan ziyaretçinin "dev pandaların zarar görmesine sebep olabilecek davranışı sebebiyle ömür boyu panda parkına girmekten menedildiği" bildirildi.

Ülkenin ulusal değeri olarak görülen pandaların "sıkı beslenme kuralları" bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, ziyaretçilerin bu konuda ihtiyatlı olması gerektiğine işaret edildi.

Sichuan'da bulunan 2 merkezde geçen sene toplam 34 panda doğmuştu.

Çin'in ulusal değeri pandalar

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de "panda diplomasisi" olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlamıştı.

Kaynak: AA

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