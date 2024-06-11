Çin'de Parkta Bıçaklı Saldırı: 4 Yabancı ve 1 Çin Vatandaşı Yaralandı - Son Dakika
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Çin'de Parkta Bıçaklı Saldırı: 4 Yabancı ve 1 Çin Vatandaşı Yaralandı

Çin'in Jilin eyaletinde bulunan bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırıda, 4 yabancı uyruklu akademisyen ve bir Çin vatandaşı yaralandı. Şüpheli kişi polis tarafından tutuklandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının hayati tehlike arz etmediği belirtildi.

11.06.2024 17:18
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CHANGCHUN, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan bir parkta 4 yabancı ve bir Çin vatandaşına bıçakla saldırdığından şüphelenilen bir kişi polis tarafından tutuklandı.

Jilin kentinin Chuanying ilçesinde Pazartesi günü saat 11.49'da bıçaklı saldırı ihbarı alan polis derhal olay yerine intikal ederek yaralıları hastaneye sevk etti.

Polis tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, soyadı Cui olan şüpheli Pazartesi günü polis tarafından tutuklandı.

Yaralanan 5 kişiden 4'ünün Beihua Üniversitesi'nde ders veren ve ABD'nin Iowa eyaletindeki Cornell College'dan gelen yabancı uyruklu misafir akademisyenler, Çin vatandaşının ise saldırıyı durdurmaya çalışan bir turist olduğu belirtildi.

Polis, 5 yaralının da uygun şekilde tedavi edildiğini ve durumlarının hayati tehlike arz etmediğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Parkta Bıçaklı Saldırı: 4 Yabancı ve 1 Çin Vatandaşı Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Parkta Bıçaklı Saldırı: 4 Yabancı ve 1 Çin Vatandaşı Yaralandı - Son Dakika
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