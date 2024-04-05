NİNGBO, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin genelinde Qingming Festivali'nde bahar tarımı tüm hızıyla devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Qingming Festivali'nde Bahar Tarımı Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Kadir Gecesi'nde 5 bin kişilik toplu iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu program dron ile havadan görüntülendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde gazeteci Sedat Ceylan, 1 oy farkla muhtar seçildi. Ceylan, mazbatasını alarak görevine başladı ve köyün ihtiyaçlarını resmi kurumlara iletmeye devam edeceğini belirtti.
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