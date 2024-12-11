Çin'de Rezidans Yangını: 1 Ölü - Son Dakika
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Çin'de Rezidans Yangını: 1 Ölü

Guangdong eyaletindeki rezidans yangınında bir kadın hayatını kaybetti, doğal gaz patlaması sebep oldu.

11.12.2024 19:16
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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki rezidans kompleksinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nanşan merkez ilçesinde Şıncın Körfez Yüefu Etap 2 olarak adlandırılan rezidans kompleksinde yangın çıktı.

Binanın 28. katında başlayan yangın alt ve üst katlarda da büyük hasara yol açarken bilincini kaybeden bir kadının düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangına doğal gaz patlamasının sebep olduğu kaydedildi.

Yerel itfaiye teşkilatından 16 itfaiye aracı ve yaklaşık 80 itfaiyeci olay yerine sevk edildi, çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Üst katlarda yaşayan vatandaşlar itfaiye araçlarından uzatılan merdivenlerle tahliye edildi.

Çok katlı binalardaki yangınlarda bu yıl 203 kişi öldü

Resmi verilere göre Çin'de bu yılın 8 ayında çok katlı binalarda 36 bin yangın medyana gelirken bu yangınlarda 203 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneybatısındaki Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde ocak ayında bir apartmanda çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Ciangsu eyaletinin Nancing şehrinde şubatta çok katlı binada meydana gelen yangın da 15 kişinin ölümüne, 44 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Temmuzda Şıçuan eyaletinin Zigong şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de Rezidans Yangını: 1 Ölü - Son Dakika

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