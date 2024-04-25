Çin'in Guangdong eyaletinde sağanak yağış nedeniyle seller meydana geldi - Son Dakika
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Çin'in Guangdong eyaletinde sağanak yağış nedeniyle seller meydana geldi

Çin\'in Guangdong eyaletinde sağanak yağış nedeniyle seller meydana geldi

Guangdong eyaletindeki sağanak yağışlar nedeniyle İnci Nehri'nin boylarındaki yerleşimlerde seller meydana geldi. Şaoguan ve Çingyüen kentlerinde su seviyesi yükselirken, Ciangwan kasabasına bağlı 6 köyde mahsur kalanları kurtarmak için acil durum personeli gönderildi. İnci Nehri'nin güney kolu olan Bey Nehri boylarındaki yerleşimlerde alarm seviyesi en yüksek düzeye çıktı. Sağanak yağışın devam etmesiyle sel tehlikesi devam ediyor.

25.04.2024 06:59
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde sağanak yağış nedeniyle İnci Nehri'nin boylarındaki yerleşimlerde seller meydana geldi.

Eyalet basınında yer alan haberlere göre, kuzeydeki Şaoguan şehrinde geniş alanlar sel sularıyla kaplanırken toprak kaymaları olduğu bildirildi.

Ciangwan kasabasına bağlı 6 köyde seller nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için 300 acil durum personeli bölgeye sevk edildi.

Sellerden yoğun etkilenen bir diğer şehir olan Çingyüen'de bazı yerlerde su seviyesi apartmanların birinci katlarına kadar yükseldi. Şehirde yaklaşık 60 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Alarm seviyesinin en yüksek olduğu bölgeler ise İnci Nehri'nin güney kolu olan Bey Nehri boylarındaki yerleşimler.

Eyaletin Sel ve Afet Önleme Dairesi, dün yaptığı açıklamada, nehirdeki su seviyesinin "100 yılın en yüksek düzeyine" çıkacağını bildirmiş, daha sonra bunun "50 yılın en yüksek düzeyi" olduğunu belirterek açıklamayı güncellemişti.

Nehirdeki su seviyesinin bugün öğle itibarıyla 37,3 metreye ulaşacağı, bunun acil durum düzeyinin 5,8 metre üzerinde olduğu kaydedilmişti.

Sağanak yağış ayın başından beri etkili oluyor

Guangdong eyaletinin kuzey ve batı kesimleri bu ayın başından beri sağanak yağışın etkisi altında bulunuyor.

Eyaletin kuzeyindeki Şaoguan ve Çingyüen kentleri, eyalet merkezi Guangcou ve doğusundaki Huicou şehirlerinde son üç gündeki yağış miktarı nisan ortalamasının üzerine çıktı.

İnci Nehri'nin yukarı boylarında yoğunlaşan yağışın aşağı boylardaki su toplama alanlarında su seviyesini yükselteceği ve sellere yol açabileceği öngörülüyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, sel tehlikesi nedeniyle turuncu alarm ilan etti. Turuncu alarm, Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Guangdong eyaletinde sağanak yağış nedeniyle seller meydana geldi - Son Dakika

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