Çin\'de Sağanak Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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CHANGSHA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin dağlık bir bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışların neden olduğu afetlerde 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden hala haber alınamıyor.

Eyaletin Zixing kentinin Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre kent Cuma gününden itibaren Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle rekor düzeyde yağış alırken, bir ölçüm noktasında 24 saat içinde 645 milimetrenin üzerinde yağış kaydedildi.

Merkez, kentin Zhoumensi kasabası ile Bamianshan Yao kasabasında bulunan dört köyden ölüm ve kayıp vakaları bildirildiğini açıkladı.

Yağışlar nedeniyle 867 ailenin evlerinin yıkıldığı ya da hasar gördüğü kentte 1.345 noktada yollarda çökme meydana geldi. Birçok köyle iletişimde güçlük yaşandığını belirten yetkililer, durum hakkında zamanında bilgi alamadıklarını kaydetti.

Zixing kenti, bölgeye 5.400'den fazla profesyonel kurtarma görevlisi sevk ederken, toplam 11.379 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.