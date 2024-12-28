Çin’de Sanayi Gelirlerinde İyileşme Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin’de Sanayi Gelirlerinde İyileşme Sürekli Devam Ediyor

Çin’de Sanayi Gelirlerinde İyileşme Sürekli Devam Ediyor

Çin’de büyük sanayi işletmelerinin gelirleri Kasım ayında geçen yıla göre %0,5 arttı.

28.12.2024 14:41
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'de hükümetin uyguladığı politikaların etkisiyle büyük sanayi işletmelerinin performansında görülen toparlanma kasım ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) cuma günü yapılan açıklamaya göre büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gelirleri ocak-kasım ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarak 123,48 trilyon yuana (yaklaşık 17,18 trilyon ABD doları) ulaştı.

NBS verilerine göre Çin'in büyük sanayi kuruluşlarının kasım ayındaki faaliyet gelirleri ekim ayındaki yüzde 0,2'lik düşüşün ardından yıllık bazda yüzde 0,5'lik artışa döndü.

NBS istatistikçisi Yu Weining, kasım ayında sanayi üretiminin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirterek, iyileşmenin mevcut politikaların ve ek önlem paketlerinin uygulanması sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Büyük sanayi kuruluşlarının birleşik karı ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 düşerek 6,66 trilyon yuanı aştı.

Öte yandan büyük ölçekli ekipman yenilemeleri ve tüketim malları takas programları da dahil olmak üzere destekleyici politikalar kasım ayında da etkisini göstermeye devam etti ve ilgili sektörlerin karları hızlı artış sergiledi.

Bu bağlamda özel ekipman imalat sektörünün karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artarken, ev aletleri, ev dekorasyonu ve mutfak ve banyo ürünleri ile ilgili sektörlerin karı da hızlı bir büyüme kaydetti.

Üst düzey, akıllı ve yeşil imalat sektörlerinin karları da kasım ayında hızlı bir iyileşme gösterdi. Optoelektronik cihaz imalatının karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,1, havacılıkla ilgili ekipman imalatının karı ise yüzde 14,3 oranında artış gösterdi. Giyilebilir akıllı cihaz imalatı sektörünün karı yüzde 90,3 oranında arttı. Lityum-iyon pil imalat sanayisi de daha yüksek karlar elde etti.

Yu, bir sonraki aşamada, politikaların uygulanmasını sağlamak, kalkınma gücünü artırmak ve endüstriyel ekonominin istikrarlı bir şekilde toparlanmasını teşvik için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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