Çin'de Sanayi Üretimi Mayıs Ayında Arttı

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BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı veriler, özellikle ekipman sektörünün üretiminin yıllık yüzde 7,5 ve yüksek teknoloji imalat sektörünün üretiminin ise yüzde 10 artışla geçen ay güçlü bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydederken, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 yükseldi.

Sanayi üretimi verileri yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.