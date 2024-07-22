Çin'de Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Kişi Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Kişi Kayıp

Çin\'de Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Kişi Kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonucunda kurtarma görevlileri 10 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan 29 kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor. Kurtarma ekipleri, kayıp kişilere ulaşmak için insansız hava araçları, özel eğitimli arama köpekleri ve yaşam tespit cihazları kullanıyor. Sel nedeniyle bir köyde 40'ın üzerinde ev hasar gördü ve 15 kişi yaralandı. Güvenlik önlemi olarak 412 bölge sakini tahliye edildi.

22.07.2024 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHENGDU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı selin ardından kurtarma görevlileri 10 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yerel yetkililerin Pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre kayıp 29 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kurtarma görevlileri kayıp kişilere ulaşmak için insansız hava araçları, özel eğitimli arama köpekleri ve yaşam tespit cihazları kullanıyor.

Cumartesi günü 02.30 sularında şiddetli yağışın ardından yerel bir nehrin taşması sonucu Ya'an kentine bağlı Hanyuan ilçesinin Xinhua köyünde 40'ın üzerine ev hasar gördü.

Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırılırken hiçbirinin hayatı tehlikesi olmadığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle 412 bölge sakini tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Kişi Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Kişi Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement