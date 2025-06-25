Çin\'de Sel Felaketi: 80 Bin Kişi Tahliye Edildi

GUİYANG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınları nedeniyle toplu tahliyeler gerçekleştirildi.

Salı günü saat 14.30 itibarıyla Rongjiang'da 48.900, Congjiang'da ise 32.000 kişi geçici olarak tahliye edildi.

Her iki ilçede de sel kontrol acil durum müdahalesi en üst seviye olan 1. seviyeye yükseltildi.

İtfaiye ekipleri ve gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri, botlar ve diğer ekipmanlarla kurtarma çalışmaları başlattı.

Eyalet acil durum departmanı salı günü saat 16.00 itibarıyla hızlı tren ve karayolu taşımacılığıyla 30.000 şişe içme suyu ve 10.000 kase hazır eriştenin de aralarında bulunduğu afet yardım malzemelerini iki ilçede dağıttı.

Öte yandan yağışların tetiklediği heyelanlar Sandu ilçesindeki bir otoyol köprüsünün kısmen çökmesine yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.