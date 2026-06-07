Çin'de Sel Tehlikesi: 6 Eyalette Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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Çin'de Sel Tehlikesi: 6 Eyalette Acil Durum İlan Edildi

07.06.2026 20:01
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Çin'in güneyindeki 6 eyalette yoğun yağışlar nedeniyle sel riski nedeniyle 4. seviye acil durum ilan edildi.

Çin'in güneyinde mevsimsel cephe yağışlarının etkisi altındaki 6 eyalette yoğun sağanağın yol açabileceği seller nedeniyle acil durum ilan edildi.

Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hunan, Guangdong, Sıçuan ve Guicou eyaletleri ile Çongçing vilayeti ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin 9 Haziran'a dek sağanak yağışın etkisinde olacağı, bazı yerlerde şiddetli fırtınaların görülebileceği belirtildi.

Söz konusu bölgelerde nehirlerin su seviyelerinin yükselmesinin beklendiğine, küçük ve orta büyüklükteki nehirlerin fırtınalarla taşmasıyla sel riskinin ortaya çıkacağına işaret edilen açıklamada, 4. seviye acil durum alarmına geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu bölgelerdeki yerel otoritelerden ve nehir havzası yönetiminden sorumlu kurumlardan sel önleme tedbirlerini almaları uyarısı yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda Çonging vilayet merkezinin 70 kilometre kuzeybatısında, Cialing, Fu ve Çü nehirlerinin birleştiği bölgede yer alan Hıçuan ilçesinde caddeleri ve sokakları sel sularının kapladığı, insanların akıntıda sürüklendiği, otomobillerin sular altında kaldığı görüldü.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.

Kaynak: AA

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