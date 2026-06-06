Çin'de Sel ve Heyelan Riski: Acil Durum İlanı

Çin'in güneyindeki Çongçing vilayeti ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde mevsimsel yağışların yol açabileceği sel, heyelan ve toprak kayması gibi doğal afet risklerine karşı acil durum ilan edildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Çongçing'in merkezi ile Guangşi'nin kuzey ve güneydoğu kesiminde 9 Haziran'a kadar şiddetli yağışların beklendiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerde doğal afet riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 4. seviye acil durum alarmına geçildiği kaydedildi.

Öte yandan Guicou eyaletinin batı kesiminde halihazırda aktif olan 4. seviye acil durumun sürdürüleceği aktarılan açıklamada, bu bölgelerdeki yerel otoritelerden yağış durumunu ve sel koşullarını izlemeleri, insanları, kaynakları ve donanımları koruyacak tedbirleri almaları istendi.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye, en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.