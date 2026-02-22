Çin'de Seyahat Yoğunluğu Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Çin'de Seyahat Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Çin'de Seyahat Yoğunluğu Zirveye Ulaştı
22.02.2026 11:05
20 Şubat'ta 350 milyon yolcu seyahat ederek yeni bir rekor kırdı. Bahar Bayramı yoğun geçiyor.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Bahar Bayramı tatili sırasında seyahat yoğunluğu, 20 Şubat'ta günlük bölgeler arası yolcu sayısının 350 milyonu aşmasıyla tarihi zirveye ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından cumartesi günü yayımlanan verilere göre, 2026 Bahar Bayramı seyahat sezonunun 19. günü olan 20 Şubat'ta bölgeler arası yolcu trafiği, geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 12,3 artışla 352,999 milyona yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Bu yıl 17 Şubat'ta başlayan ve Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı kapsamındaki resmi tatil 9 gün sürecek. Çin'de "chunyun" olarak adlandırılan bu yoğun seyahat dönemi, dünyanın en büyük insan göçü olarak nitelendiriliyor. 2 Şubat ile 13 Mart arasındaki 40 günlük sürede bölgeler arası yolculuk sayısının 9,5 milyar ile rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

11:41
